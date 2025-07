Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gazze, bugün sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için bir imtihan yeridir, insanlığın onur sınavıdır. Dolayısıyla dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun herkesin bu zulme engel olması, dünyamızı huzur ve barış yurdu haline getirmek için çalışması gerekmektedir." dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Gazze, İnsanlığın Onur Sınavı" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlık tarihinin en acımasız katliamını gerçekleştirdiğini söyleyen Erbaş, "İsrail, tüm dünyaya meydan okuyarak kardeşlerimizi bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaç bırakarak ölüme terk etmektedir. Onları ya teslim olmaya ya da vatanlarını terk etmeye zorlamaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki zalimler plan kursa da, Allah onların planlarını yerle yeksan edendir. İşgalciler, haritalar çizse de takdir yalnızca Allah'a aittir." diye konuştu.

"Gazze, insanlık için bir imtihan yeridir"

Gazze'de bir avuç müminin zalimlere ve onları destekleyen bütün şer odaklarına karşı iman, sabır ve onurla direndiğini dile getiren Erbaş, "Gazze, bugün sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için bir imtihan yeridir, insanlığın onur sınavıdır. Dolayısıyla dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun herkesin bu zulme engel olması, dünyamızı huzur ve barış yurdu haline getirmek için çalışması gerekmektedir. Yoksa dünyada hiç kimse güvende olamayacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin başta Gazze olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlumların yarasını sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiğinin altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyada zulüm ve haksızlığın had safhaya çıktığı böyle bir ortamda bize düşen ilim, bilim, teknoloji, maddi ve manevi her alanda daha da güçlü olmaktır. Birbirimize kenetlenmek, vahdeti kuşanmak, her türlü tefrikadan uzak durmaktır. Sadece dua ve yardım yetmez, zalimin ekonomisini besleyen ürünleri boykot etmek de imanımızın ve insanlığımızın gereğidir. Çünkü alışveriş tercihi sadece ticari değil, vicdani ve ahlaki bir duruştur."

"Küçük bir ihmal binlerce dönüm ormanı ve birçok canlıyı yok ediyor"

Hutbenin sonunda son yılların en kurak yaz mevsiminin yaşandığına dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, çöp, cam şişe ve benzeri maddeleri ormanlara ve yol kenarlarına atmayalım. Küçük bir ihmal binlerce dönüm ormanı ve birçok canlıyı yok ediyor. Yangınlarla mücadele ederken kahramanlarımız şehit oluyor. Bu vesileyle iki gün önce orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışırken şehadet makamına ulaşan kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum."