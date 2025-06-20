Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara\'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi\'nde hutbe irat etti Açıklaması
20.06.2025 17:03
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek, onların üzerimizdeki hakkıdır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek, onların üzerimizdeki hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Her Yaz Yeni Bir Heyecan, Cami, Çocuk ve Kur'an" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Milyonlarca çocuğun bu seneki eğitimlerini bugün itibarıyla tamamlayıp yaz tatiline gireceğini anımsatan Erbaş, "Yaz ayları, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme zamanı değil aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli tercihler ve sınavların yapıldığı kritik bir dönemdir." ifadesini kullandı.

Çocukların Allah'ın bahşettiği büyük bir nimet, aynı zamanda birer emanet olduğunu vurgulayan Erbaş, "Çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek, onların üzerimizdeki hakkıdır. Evlatlarımızın dünyevi başarıları için çaba sarf etmek ne kadar önemli ise onlara helal ve haram duyarlılığı kazandırmak, günahlardan korumak da bir o kadar önemli ve değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital platformlarda fıtratı bozan paylaşımlar, evlatlarımızı ahlaki erozyona maruz bırakmaktadır"

İçinde yaşanılan çağda çocukların ve gençlerin her zamankinden daha fazla tehdit altında olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Batıl ideolojiler, seküler hayat tarzı dayatmaları, ahlaki değerlerimizi yozlaştıran toplum projeleri ve ifsat edici medya içerikleri, gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Dijital platformlarda yayılan sanal kumar, şiddet içeren oyunlar ve fıtratı bozan paylaşımlar, evlatlarımızı ahlaki erozyona, yalnızlığa ve akran zorbalığına maruz bırakmaktadır. Bu tehlikeli akımlar, gençlerimizi ailesine, milletine ve dinine yabancılaştırmakta, onları merhametsiz, duyarsız ve hedefsiz bir insan haline getirmektedir."

"Ağaç yaşken eğilir." atasözü doğrultusunda çocukları Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber ile tanıştırmak gerektiğini belirten Erbaş, "Vatan, ezan, bayrak sevgisi nedir, tanıtalım. Şehitlik ve gazilik nedir? Bu yaşlarda çocuklarımıza tanıtırsak ahlaklı fertlerden oluşan toplumumuz daha da güzel ve huzurlu yarınlara kavuşur. Bu ilkelere bağlı fertlerden oluşur toplumumuz." ifadelerini kullandı.

Çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlayacak yaz Kur'an kurslarının 30 Haziran'da başlayacağı bilgisini veren Erbaş, "Bu kurslar sayesinde yavrularımız, hem yaz tatilinin neşesini yaşamakta hem de hayat boyu kendilerine rehber olacak Kur'an'la tanışmaktadırlar. Bugün öğrenecekleri bir dua, bir sure, sahih bir dini bilgi, onların yarınlarını şekillendirecek, kalplerine inanç ve umut olacaktır." görüşünü paylaştı.

Erbaş, cuma namazının ardından kurak hava şartları nedeniyle yağmur duası yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika

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