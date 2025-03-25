Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kapaklı'da Kur'an Kursu Açılışında İyilik Temasını Anlattı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kapaklı'da Kur'an Kursu Açılışında İyilik Temasını Anlattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni açılan Kur'an kursu ve İlçe Müftülüğü hizmet binasının açılışında, Kur'an kursları ile camilerin önemine ve 'iyilik' temasına vurgu yaptı. 4 yaşından itibaren eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Erbaş, kayıt olan öğrencilerin sayısının arttığını ifade etti.

25.03.2025 03:49  Güncelleme: 05:23
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Müftülüğü hizmet binası ile Behaeddin Ok Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Erbaş, "Kur'an kursu yaptırmak, cami yaptırmak, yapılan cami ve Kur'an kursu inşaatlarına katkı sağlamak, destek olmak, bütün bunlar iyiliklerin en güzeli" dedi.

'YURT DIŞINDA 2 BİN 500 HOCAMIZ, İYİLİĞİN NE OLDUĞUNU ANLATIYOR'

Bu yıl ramazan ayının temasını 'Ramazan ve İyilik' diye belirlediklerini söyleyen Erbaş, "Ramazanın başından beri kürsülerimizde, minberlerimizde hocalarımız iyilik konusunu işliyorlar 90 bin camimizde, 30 bin Kur'an kursumuzda. Yurt dışında 2 bin 500 hocamız milyonlarca insana iyiliğin ne olduğunu anlatıyorlar" diye konuştu.

'4 YAŞINDAN YUKARIYA KADAR EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ VAR'

"Allah'tan razı olmak, onun emirlerini yerine getirmeye çalışmak demektir" diyen Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O zaman Allah bizden razı olur. İbadetlerimizle, yaratılış amacımıza uygun bir hayat tarzıyla, yaşam tarzıyla, hayır- hasenatımızla cenabı hak ömrümüzü geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Hayır sahibi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kur'an kursumuzda eğitim alacak olan, kaç yaşında olursa olsun, 4 yaşından yukarıya kadar yaş sınırı olmayan eğitim faaliyetimiz var. 4, 5, 6 yaşında şu ana kadar 1 buçuk milyon mezunumuz oldu. Sadece bu yıl kaydolanların sayısı da 250 bini geçti, tebrik ediyorum çocuklarını 4- 6 yaş, 7- 10 yaş ya da yetişkinler Kur'an kursuna gönderen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum."

'KUR'AN KURSLARINDA 7- 10 YAŞ ÇOCUKLARIN SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI'

Erbaş, 7- 10 yaş grubu Kur'an kurslarını açmaya başladıklarını belirterek, "Çocuklarımız okullarından evlerine geliyorlar, evlerinden de evlerinin en yakınındaki Kur'an kursumuza ya da camimize gelip, hocalarımızın rehberliğinde adeta bir etüt yaparcasına temel dini bilgiler konusundaki bilgilerini tekrarlıyorlar. 7- 10 yaşındaki çocuklarımızın sayısı da 100 bine yaklaştı hamdolsun Kur'an kurslarımızda" dedi.

Haber-Kamera: Onur KAYA-Mehmetcan ARSLAN/KAPAKLI(Tekirdağ),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kapaklı'da Kur'an Kursu Açılışında İyilik Temasını Anlattı - Son Dakika

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