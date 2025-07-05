Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan muharrem ayı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün bizlere düşen, yeni Kerbelaların yaşanmaması adına daha duyarlı, sorumlu ve dikkatli davranmaktır. Bizleri bir arada tutan değerlere suikast sayılacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmaktır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, muharrem ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bugünün, pek çok peygamberin zorlu sınavına tanıklık eden ve Müslümanların inanç ve gönül dünyalarında önemli bir yere sahip olan muharrem ayının 10'uncu günü olduğunu hatırlattı.

Muharrem ayının, içinde barındırdığı hikmetlere binaen Müslümanlar tarafından hürmete layık bir ay olarak kabul gördüğünü anlatan Erbaş, "Peygamber Efendimiz, bu aya hürmeten 10'uncu günü olan aşure gününe bir öncesini veya bir sonrasını da ilave ederek oruç tutmuş, ramazandan sonra en faziletli orucun muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirerek Müslümanlara da bu ayda oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Diğer taraftan muharrem ayı, Peygamber Efendimizin ciğerparesi, ehlibeytinin güzide mensubu ve cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin'in ve arkadaşlarının şehadet hüznünü taşır." ifadelerine yer verdi.

Bundan yaklaşık 14 asır önce Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 70 kadar müminin Kerbela'da acımasızca şehit edildiğini anımsatan Erbaş, "İslam tarihinin en acı günlerinden birinde gerçekleşen bu elim hadise, bütün müminleri derinden yaralamış, o günden beri hangi mezhepten, hangi ırktan ve hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanların ortak acısı olmuştur. Dolayısıyla aşura günü yürekleri sızlatan, vicdanları paramparça eden o tarifi imkansız elemi bizlere yeniden hatırlatır. Kalplerimizi derin bir hüzne gark eder." ifadelerini kullandı.

Erbaş, geçmişte yaşanan hadiseleri değiştirme gücü olmasa da geçmişin hatalarından ibret alarak yeni acılar yaşanmasının önüne geçilebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Onun için, o büyük acıyı hala yüreğinde hissedenler olarak bugün bizlere düşen, yeni Kerbelaların yaşanmaması adına daha duyarlı, sorumlu ve dikkatli davranmaktır. Bizleri bir arada tutan değerlere suikast sayılacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmaktır. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde ümmetin her bir ferdini kuşatacak güçlü bir kardeşlik bilinci geliştirmektir. Duygu, düşünce ve davranışlarımızla birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmenin gayreti içerisinde olmaktır. Yeni fitnelerin vahdetimizi yıkmasının ve yeni acıların yüreklerimizi yakmasının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela mazlumları olmak üzere asrısaadetten günümüze kadar din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda fedayı can eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Muharrem ayını ve aşura gününü birliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi pekiştirmeye vesile kılmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."