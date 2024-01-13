Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy şehidin evini ziyaret etti

ESKİŞEHİR - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in taziye evini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırı girişimi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evini ziyaret etti. Şehidin ailesi Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua etti. aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" dedi.

Baba Evcin ise, "Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerinizi bağışlasın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, yarın öğlende Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.