Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı\'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
18.09.2025 00:42
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, mevcut Başkan Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, mevcut Başkan Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.

Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle: "Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

Son Dakika Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • cemalettin naillioglu:
    Kelime-i şahadeti ezbere kopya çekmeden getirebiliyordur umarım ?????? 284 166 Yanıtla
    Hakikat:
    Hacikoylu'ler "Tebbeti tersinden hem okurlar; hem okuturlar. 74 72
    Turgut Yıldız:
    çıktı bir tane hakikatçı 16 22
    Celil Başer:
    kelimeyi şehadeti bellemiş 3 tane ucube görende sizi kuran üstüne kuran hatim ediyor sanacak 32 farzı bilmeyenler yorumda hoca kesiliyor 21 7
    Ahmet Çak:
    Hele siz önce şu sosyal medyada canlı olarak kelşmeyi şahadet'i getirin bilmeyenler sizden örnek alsın bari üstad 18 4
    1Belinay:
    insanlara kolayca iftira atıyorsunuz ama bunların hesabı sorulacak 6 2
  • murat salih başçı:
    bir mufristen kurtulduk umarım yenisi daha mütevazi olur halkın sırtına kambur olmaz 280 70 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Öbürü Audi A8'e biniyordu.Buda Porche Taycan'a falan biner sanırım 174 160 Yanıtla
    zcf795f8r9:
    tolga yavşağı sen de at arabasına binersin 78 83
    Ahmet Çak:
    bu tolga vatandaşı ileri medeniyetçi bir fikre sahip bir üstad devam et finişe az kaldı 9 14
    1Belinay:
    diyanetin başkanı binecek tabi papazlar bisiklemi kullanıyor 6 4
    Tolga Akdemir:
    @zcf795f8r9 gvsek işine gelmemiş anlaşılan 2 0
    Tolga Akdemir:
    @Muzaffer Altun senin benim sirtimdan binsinler yeter ki soğan ekmek yirik diyon yani 1 0
    Tolga Akdemir:
    @1Belinay tabi canım senin benim sirtimdan binsinler 0 0
    Tolga Akdemir:
    @Ahmet Çak alakası yok anlamamış galiba ama neyse 0 0
  • Halil Akpinar:
    Zırhlı Mercedes verilcek mi 146 124 Yanıtla
    Gakko 23:
    An. na. Na sor 18 36
    kenan sar:
    tank verilsin 24 11
    Sk 06:
    gakko 23 sen nereden çıktın acaba anneye sormak lazım 28 7
    1Belinay:
    5 para etmez millet vekilleri var onlara veriliyorda diyanetin başındakine niye verilmesin derdiniz islam düşmanlıgı 5 7
  • 6687Onur.:
    Şükür edecek, kılıç sallayacak yeni, başkanımız. 104 81 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
