Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle düzenlenen yaz kampı sona erdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle düzenlenen yaz kampı sona erdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var' yaz kampı sona erdi. Kapanış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kardeşlik kavramının önemine vurgu yaparak, gençlerin bu kamp sayesinde arkadaş sayısını artırarak evlerine döneceğini belirtti. Erbaş, gençlere medeniyetimizin değerlerini hatırlatarak, geleceğe güçlü bir inanç ve kararlılıkla ilerlemelerini istedi. TDV Genel Müdürü İzani Turan ise gençlerin kabiliyetleriyle gurur duyduklarını ifade ederek, kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

21.07.2024 16:33
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, kardeşlik kavramının önemine değindi.

Kampa katılan öğrencilerin arkadaş sayısını artırarak, çok büyük kazançlarla evlerine döneceğini vurgulayan Erbaş, gençlerden ve ailelerinden aldıkları geri dönüşlerin, projenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Projeye destek veren herkese teşekkürlerini ileten Erbaş, kampa katılan gençlere şöyle seslendi:

"Bizim medeniyetimiz sevgi, saygı, kardeşlik, yardımlaşma, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetidir. İşte siz böyle güçlü bir medeniyetin çocuklarısınız. Adaleti, merhameti ve ahlakı merkeze alan bir inancın, şanlı bir tarihin çocuklarısınız. Bizim inancımız İslam ve ahlak medeniyetidir. Zengin bir mirasın varislerisiniz. Hangi inancı temsil ettiğinizi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İnşallah öğrendiklerinizi, büyük bir inanç ve kararlılıkla geleceğe, istikbale taşıyacaksınız. İstikbalimiz sizlerle daha güzel olacak. Ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacaksınız."

Erbaş, gençlere hayatlarında ev, cami, okul ve kütüphane olmak üzere 4 mekanı çok önemsemeleri tavsiyesinde bulundu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan da kampa katılan gençlerin kabiliyetleriyle büyük gurur duyduklarını belirterek, kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürler etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle düzenlenen yaz kampı sona erdi - Son Dakika

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