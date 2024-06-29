Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kurslarına Mutfak ve Sanat Atölyeleri Ekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kurslarına Mutfak ve Sanat Atölyeleri Ekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yaz Kur'an kurslarında, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilmesinin yanı sıra mutfak ve sanat atölyeleri ve yüzme dersleri verilecek. Kayıtlar 8 Temmuz'a kadar sürecek.

29.06.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yaz Kur'an kurslarında, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilmesinin yanı sıra mutfak ve sanat atölyeleri ve yüzme dersleri verilecek.

Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek ve 1 Temmuz'da başlayacak Kur'an kurslarının kayıt işlemleri ise 8 Temmuz'a kadar sürecek.

Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak ve eğitimler dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinlikler, spor eğitimleri, mutfak ve sanat atölyeleriyle yüzme dersleri verilecek.

Camiler, kurs merkezleri veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

"Sadece Kur'an öğretimi olarak değerlendirilmemeli"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine, kayıtlarına 10 Haziran itibarıyla başlanan kursların 7 hafta süreceğini ve eğitimlerin öğrenci merkezli olacağını belirtti.

Öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılacağını ve eğitimin buna göre verileceğini aktaran Akbulut, "Sadece Kur'an öğretimi olarak değerlendirilmemeli. Temel dini bilgileri vereceğiz. Abdestin nasıl alınacağı, Allah ve peygamber sevgisi, Peygamberimizin hayatına dair öz bilgilerin kazanılması ve çocukların dini kavramlarla tanışması hedefleniyor." diye konuştu.

Yarışmalarla eğitimlerin zenginleştirileceğini ifade eden Akbulut, çocuklar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamayı, kardeşlik duygusunu pekiştirmeyi ve şiddetten uzaklaştırmaya yönelik değerlerin kazanılmasını hedefleyen etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Akbulut, "7 haftalık süreçte dini bilgiler yüküyle karşılaşılmayacak. Günlük yaşantıda, dini bilgilerle birlikte ahlakı önceleyecek bütünlük oluşturma hedeflemekteyiz. Amacımız eğlenerek öğrenme." dedi.

Eğitimlerin, çerçeve-esnek program anlayışıyla yürütüleceğini anlatan Akbulut, gündüz kurslarında tarihi mekanlara da geziler düzenleneceğini dile getirdi.

Kurslarda etkinlik sayısı artırılacak

Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara bağlı bazı yurtlarda da yatılı yaz Kur'an kursu düzenleneceğini belirten Akbulut, "Temel dini bilgiler ve Kur'an öğreniminin yanı sıra çok daha farklı etkinlikler yapılacak. Spor eğitimleri, mutfak ve sanat atölyeleri, yüzme dersleri verilecek." diye konuştu.

Akbulut, geçen sene 2 milyon 400 bin öğrencinin kurslarda eğitim aldığını bildirerek, bu sene bu sayının üzerine çıkmayı istediklerini dile getirdi.

Kurslarda bu sene daha fazla etkinlik yapılacağını vurgulayan Akbulut, "Daha hareketli, daha etkin mekanlar oluşturduk. Her geçen sene daha da profesyonelleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbulut, bu sene Elifba cüzünü güncellediklerini, öğrencilerin daha kısa sürede Kur'an okumaya geçeceğini anlatarak, "Öğrenciler tam Kur'an okumaya geçtiğinde yaz Kur'an kursu bitmişse ama örgün eğitimle birlikte bu eğitime devam etmek isterlerse, veliler de talep ederlerse, okuldan sonra günlük 1 saat Kur'an kurslarında eğitimin devamını sağlayacağız. Kurslarımızda, camilerimizde, işbirliği çerçevesinde farlı mekanlarda eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sanat, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kurslarına Mutfak ve Sanat Atölyeleri Ekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:28:23. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kurslarına Mutfak ve Sanat Atölyeleri Ekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement