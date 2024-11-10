Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

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Diyanet İşleri Başkanlığınca, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında saygıyla anıldığı belirtildi.

Diyanet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten bugüne din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden tüm şehit ve gazilerin rahmet ve minnetle yad edildiği ifade edilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı, ilim, hikmet ve medeniyet değerlerimizle tezyin ederek geleceğe taşımak, aziz milletimize ve şanlı tarihimize karşı vefa borcumuzdur.

Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bizlere düşen, milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik, beraberlik içerisinde devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışmaktır."