Diyanet, kadın çalıştayı iddialarını reddetti, harcamalar devlet bütçesinden çıkmadı - Son Dakika
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Diyanet, kadın çalıştayı iddialarını reddetti, harcamalar devlet bütçesinden çıkmadı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt Dışı Vakıf ve Birlikler Kadın Çalıştayı'na ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Konaklama, iaşe ve organizasyon harcamalarının devlet bütçesinden karşılanmadığını, çalıştayın katılımcıların yerel imkanlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Yurt Dışı Vakıf ve Birlikler Kadın Çalıştayı"nda konaklama, iaşe ve organizasyona ilişkin hiçbir harcamanın devlet bütçesinden karşılanmadığını bildirdi.

Başkanlık, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde 12-16 Eylül'de düzenlenen "Yurt Dışı Vakıf ve Birlikler Kadın Çalıştayı" ile ilgili bir basın yayın organında yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Çalıştayın yurt dışındaki vakıf ve birliklerinde gönüllülük esasıyla hizmet eden kadın temsilcilerin istişare zemininin tesisi, mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalıştay, tamamen katılımcıların kendi yerel imkanlarıyla karşılanmak suretiyle gerçekleştirilmiş, konaklama, iaşe ve organizasyona müteallik hiçbir harcama devlet bütçesinden karşılanmamıştır. İlgili haberin gazetecilik basın ahlak esaslarıyla uyuşmayan ve gerçeği araştırıp nakletmekten ziyade ön yargılı ve maksadını aşan bir üslupla kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Başkanlığımızın kamu kaynaklarını usulsüz kullandığı izlenimi doğuran ifadeler hakikatle bağdaşmamaktadır.

Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığı ve hesap verebilirliği şiar edinen Başkanlığımızın faaliyetlerinin, eksik bilgiye ve sübjektif değerlendirmelere dayalı yorumlarla itibar zedeleyici bir biçimde kamuoyuna aktarılması esefle karşılanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasa ile tevdi edilen görevlerini azami tasarruf prensibiyle ifa etme gayretiyle gerçekleştirdiği faaliyetlerin, asılsız ve mesnetsiz iddialarla iftira niteliğinde haberleştirilmesi, aziz milletimiz ve sağduyulu kamuoyu tarafından ibretle takip edilmektedir. Sürdürülen bu temelsiz iddiaların haber kisvesi altında ısrarla dolaşıma sokulması, bilinçli ve organize bir surette Başkanlığımızı toplum nezdinde itibarsızlaştırma amacı taşımakta, bu durum, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmektedir."

Açıklamada, doğru bilginin kamuoyuyla paylaşılması konusundaki hassasiyetin sürdürüleceği, tekzip ve tashih hakkının ise saklı tutulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
Diyanet İşleri BaşkanlığıGüncelVakıfSon Dakika

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