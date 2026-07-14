Diyanet'ten 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet'ten 15 Temmuz anma programı

14.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenleyecek. 16 Temmuz gecesi saat 00.13'te tüm camilerde sela okunacak, Mevlid-i Şerif ve Kur'an tilavetleri yapılacak, şehitlik ve gaziler ziyaret edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek, tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde geniş kapsamlı anma programları gerçekleştirilecek.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek programlar kapsamında, tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri için hatm-i şerif ve 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerde eş zamanlı sela okunacak.

Aynı gece sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları açık tutulacak, merkez camiler ile program alanlarına yakın camiler vatandaşların ibadetine açık olacak.

Yarın öğle namazı öncesinde müftülüklerce belirlenen merkez camilerde mevlid-i şerif programları düzenlenecek, tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.

Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler ve perşembe günü bazı camilerde gençlerin katılımının teşvik edileceği "sabah namazı buluşması" programları düzenlenecek.

Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri yapılacak. Gençlik koordinatörleri tarafından Diyanet Gençlik hizmet mekanlarında gençlere yönelik bilinçlendirme programları gerçekleştirilecek.

Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı

16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 16:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: Diyanet'ten 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.