Diyanet'ten 15 Temmuz anma programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek, tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde geniş kapsamlı anma programları gerçekleştirilecek.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek programlar kapsamında, tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri için hatm-i şerif ve 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerde eş zamanlı sela okunacak.

Aynı gece sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları açık tutulacak, merkez camiler ile program alanlarına yakın camiler vatandaşların ibadetine açık olacak.

Yarın öğle namazı öncesinde müftülüklerce belirlenen merkez camilerde mevlid-i şerif programları düzenlenecek, tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.

Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler ve perşembe günü bazı camilerde gençlerin katılımının teşvik edileceği "sabah namazı buluşması" programları düzenlenecek.

Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri yapılacak. Gençlik koordinatörleri tarafından Diyanet Gençlik hizmet mekanlarında gençlere yönelik bilinçlendirme programları gerçekleştirilecek.

Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.