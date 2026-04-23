Diyanet'ten 23 Nisan Kutlama Mesajı

23.04.2026 10:14
Diyanet, TBMM'nin 106. yılı ve 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı, çocuklara barış dolu bir gelecek diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını minnetle yad ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sevginin, merhametin ve barışın hakim olduğu bir dünyada, hiçbir çocuğun mahzun kalmadığı aydınlık yarınlara hep birlikte yürümeyi temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

