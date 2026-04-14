Diyanet'ten 3,209 Din Görevlisi Alımı - Son Dakika
Diyanet'ten 3,209 Din Görevlisi Alımı

14.04.2026 02:05
Diyanet, 3,209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak. Başvurular 20 Nisan'da başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

Başvurular 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak. Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır, İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa'da yapılacak. Diğer grupların sınavları ise Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 3,209 Din Görevlisi Alımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyanet'ten 3,209 Din Görevlisi Alımı - Son Dakika
