Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi

Malezya’da 17 yaşındaki bir öğrenci, annesiyle birlikte tapınak temizliği yaptığı sırada 1.000 kilogramlık ahşap bir kirişin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dehşet anlarına tanıklık eden anne büyük bir şok yaşarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2022 yılında monte edilen devasa ahşap sütunun orta kısmının çürümüş olduğu tahmin ediliyor. Talihsiz kızın, temizlik için tapınağa gelişinden sadece 15 dakika sonra devasa direğin üzerine devrildiği belirtildi. Kederli ailenin verdiği bilgilere göre, felç geçirene kadar tapınağın bakımını genç kızın dedesi üstleniyordu.

O günden sonra tapınağın sorumluluğunu aile fertleri kendi aralarında paylaşmıştı. Yerel polis, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığını ve ölümün tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Yine de yetkililer, olayın kesin nedenlerini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Selangor eyaletine bağlı Tanjong Sepat yakınlarında gerçekleşen trajik olayla ilgili polis, yerel saatle 20:35’te ihbar aldıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Genç kız başında ciddi yaralar almıştı. Ailesiyle birlikte tapınağa temizlik ve ibadet için geldiği anlaşılıyor," ifadelerine yer verildi. Kızının başarılı bir öğrenci olduğunu, burslar kazandığını ve önünde parlak bir gelecek olduğunu belirten acılı baba, adaletin yerini bulmasını istiyor. Beş kişilik ailesiyle her gün tapınağa hizmet ettiklerini söyleyen baba, "Biz yanlış bir şey yapmadık, her gün adaklarımızı sunmak için oradaydık; tanrılar kızımı neden korumadı?" diyerek isyan etti. Baba ayrıca, ahşap kirişleri tedarik eden firmayı ihmalle suçlayarak kapsamlı bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.