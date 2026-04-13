Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi

13.04.2026 12:29
Malezya’da tapınak temizliği yaparken devasa ahşap kirişin altında kalan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Aile adalet istiyor.

Malezya’da 17 yaşındaki bir öğrenci, annesiyle birlikte tapınak temizliği yaptığı sırada 1.000 kilogramlık ahşap bir kirişin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dehşet anlarına tanıklık eden anne büyük bir şok yaşarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2022 yılında monte edilen devasa ahşap sütunun orta kısmının çürümüş olduğu tahmin ediliyor. Talihsiz kızın, temizlik için tapınağa gelişinden sadece 15 dakika sonra devasa direğin üzerine devrildiği belirtildi. Kederli ailenin verdiği bilgilere göre, felç geçirene kadar tapınağın bakımını genç kızın dedesi üstleniyordu. 

O günden sonra tapınağın sorumluluğunu aile fertleri kendi aralarında paylaşmıştı. Yerel polis, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığını ve ölümün tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Yine de yetkililer, olayın kesin nedenlerini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Selangor eyaletine bağlı Tanjong Sepat yakınlarında gerçekleşen trajik olayla ilgili polis, yerel saatle 20:35’te ihbar aldıklarını bildirdi. 

Yapılan açıklamada, "Genç kız başında ciddi yaralar almıştı. Ailesiyle birlikte tapınağa temizlik ve ibadet için geldiği anlaşılıyor," ifadelerine yer verildi. Kızının başarılı bir öğrenci olduğunu, burslar kazandığını ve önünde parlak bir gelecek olduğunu belirten acılı baba, adaletin yerini bulmasını istiyor.  Beş kişilik ailesiyle her gün tapınağa hizmet ettiklerini söyleyen baba, "Biz yanlış bir şey yapmadık, her gün adaklarımızı sunmak için oradaydık; tanrılar kızımı neden korumadı?" diyerek isyan etti. Baba ayrıca, ahşap kirişleri tedarik eden firmayı ihmalle suçlayarak kapsamlı bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Malezya, Son Dakika

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Yenilmiyorlar Konyaspor’dan sükseli galibiyet Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:41
Ne yaptın sen Mehmet Topal Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
