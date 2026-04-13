500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde heyecan doruktaydı. Yarışmacı Ferhat Buran, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek 500 bin TL’lik soruya kadar yükselmeyi başardı.

500 BİN TL’LİK SORU GELDİ

Buran’a yöneltilen 500 bin TL değerindeki soru şöyleydi:

“Antep fıstığıgillerden, yapraklarını dökmeyen, tropikal bir meyve ağacı olan kajunun diğer adı hangisidir?”

JOKER KULLANMADI, ÇEKİLDİ

Sorunun cevabından emin olmadığını belirten yarışmacı, elinde seyirci joker hakkı bulunmasına rağmen bu hakkını kullanmak istemedi. Risk almayan Buran, yarışmadan çekilme kararı aldı.

300 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Bu kararla birlikte Ferhat Buran, yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.

OKTAY KAYNARCA ŞAŞIRDI

Sunucu Oktay Kaynarca ise yarışmacının joker kullanmamasına anlam veremedi. Kaynarca, “Jokeri keşke kullansaydınız, ne kaybederdiniz ki?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.