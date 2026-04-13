Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı

Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
13.04.2026 11:23
FIFA verilerine göre 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımlı yeni formatıyla dünya genelinde 80 milyar doları aşan bir ekonomi oluşturması bekleniyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğini yapacağı turnuvanın, yalnızca ABD ekonomisine etkisinin 30,5 milyar doları bulacağı ve küresel ekonomiye 40,9 milyar dolarlık katkı sunacağı öngörülüyor.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra ev sahibi ülkeler ile küresel ekonomi üzerinde oluşturacağı milyarlarca dolarlık etkiyle de öne çıkıyor.

Yeşil sahalarda heyecanın başlamasına sayılı günler kalırken Dünya Kupası'nın ekonomik etkisinin turizmden perakendeye, ulaşımdan hizmet sektörüne kadar geniş bir alana yayılması bekleniyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın 16 şehrinde düzenlenecek turnuva, 11 Haziran 2026'da Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda başlayacak.

Bir aydan fazla sürecek turnuva, Kanada'da Vancouver ve Toronto, Meksika'da Mexico City, Guadalajara ve Monterrey, ABD'de ise Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, Seattle ve San Francisco'da gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası, 19 Temmuz'da New York/New Jersey'de yapılacak final maçıyla sona erecek. Küresel ekonomiye katkısının 40 milyar doları aşması bekleniyor İlk kez 48 takımın mücadele edeceği yeni formatla maç sayısı 104'e çıkarken, bu genişlemenin beraberinde devasa bir ekonomik hareketliliği de getirmesi bekleniyor.

FIFA ve Dünya Ticaret Örgütü işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, 6,5 milyon kişinin katılması beklenen 2026 Dünya Kupası kapsamında yapılacak harcamaların 13,9 milyar doları bulması öngörülüyor.

Turnuvanın küresel ekonomiye 80,1 milyar dolarlık bir brüt çıktı sağlaması, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) ise 40,9 milyar dolarlık katkı sunması tahmin ediliyor. Aynı zamanda organizasyonun 824 bin tam zamanlı istihdam oluşturması öngörülüyor.

ABD ekonomisine 30,5 milyar dolarlık katkı bekleniyor

Turnuvanın merkez üssü konumundaki ABD, 11 ev sahibi şehriyle bu ekonomik tablodan aslan payını almaya hazırlanıyor. Ülke genelinde yapılacak 11,1 milyar dolarlık toplam harcamanın ekonomiye 30,5 milyar dolarlık bir katma değer olarak dönmesi bekleniyor. ABD genelinde 185 bin tam zamanlı iş imkanı yaratması beklenen turnuvanın, ülke ekonomisine 17,2 milyar dolar katkı sunması öngörülüyor.

Vergi gelirleri açısından da oldukça cazip görünen organizasyonun, sadece ABD kamu maliyesine 3,4 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı vergi girişi sağlaması tahmin ediliyor.

Oxford Economics verilerine göre, Dünya Kupası için ABD'nin 1,24 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayacağı tahmin edilirken, bu ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60'ının sadece turnuva için gelecek yeni turistlerden oluşması öngörülüyor.

Ev sahibi şehirlerin ekonomilerini canlandıracak

Maçların oynanacağı kentler bu büyük organizasyona hazırlanırken, özellikle Los Angeles 8 maça ev sahipliği yaparak ekonomisine milyonlarca dolarlık girdi sağlamayı hedefliyor.

Ekonomik araştırma ve danışmanlık şirketi Micronomics tarafından hazırlanan rapora göre, Los Angeles'ta oynanacak maçların toplam ekonomik etkisinin 594 milyon doları bulacağı ve bu rakamın kentin 2022'de ev sahipliği yaptığı Super Bowl gibi bir diğer büyük organizasyonun ekonomik etkisini geride bırakacağı hesaplanıyor.

Şehirdeki otellerin 158,4 milyon dolar, restoran sektörünün ise 71,7 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi öngörülüyor. New York ve Dallas gibi diğer ana merkezlerde de benzer bir ekonomik ivme bekleniyor.

Maç bileti ve otel fiyatları taraftarların bütçesini zorluyor

FIFA Dünya Kupası, fahiş bilet fiyatları ve el yakan konaklama maliyetleriyle futbolseverler için "lüks" bir etkinliğe dönüşüyor. Turnuvanın maliyetinin dünyanın dört bir yanından gelmesi beklenen 6,5 milyon taraftar için de kişi başı binlerce doları bulması bekleniyor.

Dünya Kupası için seyahat edecek bir yabancı turistin günlük ortalama harcamasının 416 dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ortalama 12 gün boyunca ev sahibi ülkelerde kalması beklenen taraftarların, kişi başı en az iki maça gideceği öngörülüyor.

Micronomics'e göre, Los Angeles gibi popüler lokasyonlarda normalde 227 dolar olan gecelik otel oda fiyatlarının, maç dönemlerinde yüzde 90 artışla 480 dolara kadar tırmanması bekleniyor. Ev sahibi şehirlerde rekor doluluk oranları öngörülürken, kısa süreli kiralama hizmetlerinde de envanter sıkıntısı yaşanabileceği değerlendiriliyor.

FIFA'nın bu turnuvada devreye soktuğu "dinamik fiyatlandırma" modeli, bilet fiyatlarının talebe göre otomatik olarak artmasına neden oluyor.

Bilet fiyatları, kategorilerine ve maçın önemine göre geniş bir yelpazede değişiyor. Brezilya veya Arjantin gibi popüler takımların yer aldığı grup maçlarında en uygun biletler 700 dolardan başlarken, final maçı için birinci kategori bilet fiyatı 10 bin doları aşıyor.

Turnuva yaklaştıkça artan talep ve sınırlı kapasite nedeniyle ikincil piyasalarda bilet fiyatlarının rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Sponsorluk gelirleri öne çıkıyor

FIFA Dünya Kupası, sponsorluk anlaşmaları bakımından da dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak dikkati çekiyor. Turnuva için ayrılan 16 küresel sponsorluk pozisyonlarının tamamı dolarken, sponsorluk programının henüz turnuva başlamadan bir spor organizasyonu için bugüne kadar kaydedilen en yüksek sponsorluk gelirini sağladığı ve FIFA tarihindeki en başarılı ticari program olduğu belirtiliyor.

Sponsorship Marketing Association'a göre 2026 FIFA Dünya Kupası'nın pazarlama ve sponsorluk sözleşmelerinin yaklaşık 2,5 ila 3 milyar dolar gelir sağlayacağı öngörülüyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan FIFA, turnuvadan elde edilen geliri 211 üye federasyon aracılığıyla dünya çapında futbolun gelişimine aktarıyor.

Sosyal etkinin de milyarlarca doları bulması bekleniyor

FIFA'nın "Değişim Teorisi" çerçevesinde hazırlanan raporlar, turnuvanın sosyal etkisinin parasal karşılığının ABD özelinde 6,88 milyar dolar olduğunu vurguluyor.

İlk yatırım maliyeti düşüldüğünde sosyal getirinin değerinin 5,17 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Spor katılımının artmasıyla toplum sağlığında iyileşme, suç oranlarında azalma ve gençlerin spora yönelmesi gibi kalemlerin organizasyonun bitişinden yıllar sonra bile hissedilecek bir miras bırakması bekleniyor. Ayrıca, 104 maçın yaratacağı küresel medya etkisinin de ev sahibi şehirlerin turizm markalarını güçlendireceği ve turnuva sonrasındaki on yıllık süreçte milyarlarca dolarlık ek turist çekme potansiyeli taşıdığı aktarılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kanada, Futbol, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • As81855655 As81855655:
    adamlar paranın nereden geleceğini biliyor. 2 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Bize neden vermedikleri belli. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
