Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

DEPREM ANI KAMERADA
Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir iş yerinde sohbet eden grubun, deprem sırasında yaşadıkları yer aldı. Sarsıntıyı hisseden gruptakilerden birinin, "Deprem oluyor" dedikten sonra hızla dışarı yöneldiği, diğerlerinin de peşinden gittiği görüldü.
