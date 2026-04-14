Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti

14.04.2026 08:52
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Cem Öcal, uzun süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kenan Doğulu sosyal medyadan duyurdu.

KENAN DOĞULU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Cem Öcal, Bodrum’daki evinde yaşamını yitirdi. Acı haberi, yakın dostu Kenan Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Doğulu paylaşımında, “Can kardeşimiz Cem Öcal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik” ifadelerini kullandı.

“NEŞESİ VE GÜZEL KALBİYLE HATIRLANACAK”

Cem Öcal’ın zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Doğulu, “Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseriyle mücadele eden Öcal’ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

ÖZLEM TEKİN İLE EVLİLİK YAŞAMIŞTI

Cem Öcal, 2008 yılında sanatçı Özlem Tekin ile evlenmiş, çift 2011 yılında yollarını ayırmıştı.

