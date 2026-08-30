Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık mücadelesini ve kahramanlığını vurgulayarak, Atatürk ve şehitleri minnetle andı, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

DİYANET İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Bugün, aziz milletimizin büyük kahramanlıklarla ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz. 30 Ağustos 1922, ülkemizi işgal ederek paylaşmak isteyen güçlere karşı asil milletimizin kahraman ordumuzla birlikte eşi görülmemiş bir direniş göstererek zafere ulaştığı tarihtir. İnancını, vatanını, hürriyetini ve mukaddes değerlerini korumak için bağımsızlığından asla ödün vermeyen milletimiz, Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal ordularını kesin bir yenilgiye uğratarak istiklal ve istikbalini yeniden kazanmıştır" denildi.

Mesajda ayrıca, "Millet olarak tek bir yürek halinde inanç, azim, sabır ve kararlılıkla verilen mücadele sonucu elde edilen bu zafer, vatan semalarını süsleyen şanlı bayrağımızın asla indirilemeyeceğini ve gök kubbemizde yankılanan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu güzel vatanda ilelebet bağımsız olarak ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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