Diyanet'ten Arafat Hazırlıkları - Son Dakika
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Diyanet'ten Arafat Hazırlıkları

Diyanet\'ten Arafat Hazırlıkları
04.06.2025 14:08
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Arafat için Diyanet, çadırlar, sağlık hizmetleri ve irşat programı organize etti.

Arafat Vakfesi için Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulacak çadırlar, ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programını organize etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Arafat için yapılan hazırlıkları ve Arafat'a intikal süreçlerini anlattı.

Arafat'ta son incelemelerini yapan Bircan, hazırlıkların 6 ay öncesinden başlatıldığını Diyanet'e ait 425, seyahat acentalarına ait ise yaklaşık 260 çadırın hacı adaylarının konaklaması için hazırlandığını söyledi.

Çadırların dışarıdaki havayı içeriye içerdekini de dışarıya yansıtmayan özellikte olduğunu belirten Bircan, "Çadırlarımız hava koşullarına göre seçildi. Yine üst tavan kısmında da iki katmandan oluşan bir çadır var. O da aynı sıcaklığı içeri geçirmiyor. İçerideki soğuk havayı da dışarı geçirmeyen bir özellik." dedi.

Son zamanların en sıcak Arafat'ı

Bircan, her bir çadırda sanayi tipi bir klima kullanıldığına işaret ederek, "Arafat gününde yaklaşık 50 derecenin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Dolayısıyla hacılarımızın saat on ile on altı arasında kendilerine tahsis edilen çadırlardan çıkmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

688 otobüsle intikal planlandı

Arafat'a intikallerin yaklaşık 688 otobüsle yapılacağını dile getiren Bircan, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait 408, şirketlere ait yaklaşık 280 otobüsle intikaller yapılacak. Her bir otobüs üç tur yapacak. Hacılarımızı bulunduğu otellerinden alacaklar, içlerinde bir rehber eşliğinde Arafat'a getirecekler. Arafat'ta hacısını indirdikten sonra o otobüs boş bir şekilde tekrar Mekke-i Mükerreme'ye dönecek. İkinci turda bir hacımızı daha alacak ve bu şekilde üç tur halinde her bir otobüs bütün hacımızı buraya intikal etmeye başlayacak."

Yol güvenliğine dair de açıklama yapan Bircan, önemli kavşak noktalarında yönlendirme ekiplerinin görev alacağını kaydetti.

Bircan, her hacı adayına önceden hazırlanmış kumanyalar verileceğini ifade ederek, "Diyetisyenlerimizin hazırladığı menüde üç dört kumanya vereceğiz." şeklinde konuştu.

Arafat bölgesinde dört ayrı sağlık çadırı ve bir sahra hastanesi oluşturulduğunu aktaran Bircan, "Mekke-i Mükerreme'de nasıl sağlık hizmeti veriyorsak Arafat'ta da bir sahra hastanemiz bulunmakta. Dört çadırda kadın, erkek, acil, normal poliklinik şeklinde. Çadırlarımızın içerisinde tıbbi medikal malzemeler hazırlandı. Doktorlarımız günler öncesinde hazırlık yaptılar ve burada ambulanslarımızın eşliğinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaklar." ifadelerini kullandı.

İrşat programı sabah namazıyla başlayacak

Vakfe duası öncesinde kapsamlı bir irşat programı düzenleneceğini vurgulayan Bircan, "Kur'an-ı Kerim tilavetleri, kasideler, ilahiler eşliğinde sabahtan öğleye kadar irşat programı olacak. Öğle vaktinde, öğle namazıyla ikindi namazını cemi takdim yani ikisini öğle vaktinde kılacağız." dedi.

Bircan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Arafat duasını Diyanet TV aracılığıyla Türkiye ve bütün dünyaya ulaştıracaklarını kaydetti.

Arafat'tan Müzdelife'ye intikalin gün batımıyla başlayacağını ifade eden Bircan, şöyle konuştu:

"Güneşin batımıyla bu da takribi olarak 19.05 diye planlıyoruz. Belli bir program dahilinde yaklaşık 160 otobüse hacılarımızı bindireceğiz ve Müzdelife'ye intikal ettireceğiz. Yürüyemeyen hacılarımız olduğu takdirde ise onları da birkaç saat sonra özel otobüslerle konaklamış oldukları otellerine yakın bir toplanma merkezine götüreceğiz. Din görevlimizin eşliğinde onlar da kendi kafileleri geldiğinde kafilelerine eklenecekler ve o şekliyle intikali tamamlamış olacağız."

Bircan, hacıların Müzdelife'de cem-i tehir ile akşam ve yatsı namazını, yatsı vaktinde kılacaklarını anlatarak, daha sonra Müzdelife vakfesi yapacaklarını, 23.45'ten itibaren hacı adaylarının şeytan taşlamaya başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet'ten Arafat Hazırlıkları - Son Dakika

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