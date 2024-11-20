Diyanet'ten Çift Maaş İddiaları Yalanlandı

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Diyanet İşleri Başkanlığınca, Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın, "Diyanet'ten ve üniversiteden olmak üzere çift maaş aldığına dair" bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya mecralarında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığından ve üniversiteden iki ayrı maaş aldığına ilişkin haberler çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirilen kamu personeli arasında çift maaş alanların olduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3, ve 4. maddelerine istinaden alanındaki uzmanlıklarından faydalanmak amacıyla tam zamanlı çalışmak üzere Başkanlık'ta da üniversite öğretim üyelerinin istihdam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bu kapsamda yapılan görevlendirmeler kişiye özel uygulamalar değildir ve kamu yararı gözetilerek gerçekleşmektedir. Ayrıca söz konusu uygulama günümüze mahsus olmayıp 1981 yılından itibaren yürürlükte olan YÖK Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ihtiyaç duyulan konularda yaklaşık 40 yıldır devam eden bir uygulamadır. Kurumumuzda bu şekilde görevlendirilen öğretim üyelerinin özlük hakları bütün kamu kurumlarında görevlendirilen öğretim üyeleri ile aynı olup kurumumuzca uygulanan bir istisna da söz konusu değildir.

Üniversitedeki görevlerine devam etmeleri durumunda elde edebilecekleri özlük haklarından imtina ederek, sadece kamu yararını gözetmek suretiyle Başkanlığımızda tam zamanlı olarak çalışan üniversite kökenli yöneticilerimize yönelik iddiaların mesnetten yoksun olduğu, Başkanlığımızı ve yöneticilerini kamuoyu nezdinde yıpratmaya ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik kasıtlı haberlerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."