Diyanet'ten Dijital Medya Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet'ten Dijital Medya Uyarısı

22.05.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma hutbesinde dijital mecralarda söz ahlakının ihlali uyarısı yapıldı, etik değerler vurgulandı.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde dijital mecralarda söz ahlakının ihlal edildiği, bazı kişilerin kimliklerini gizleyerek başkalarının şeref ve haysiyetine saldırdığı belirtildi. Hutbede, "Kimileri de yalan haberler ile toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir" ifadelerine yer verilerek, dijital teknolojilerin etik değerler gözetilerek kullanılması çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün tüm camilerde okunan cuma hutbesini "Söz Ahlakı ve Sosyal Medya" başlığıyla yayımladı. Hutbede, güzel sözün toplumsal ilişkilerdeki önemine işaret edilerek, dijital mecralarda söz ahlakının ihlal edilmemesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Hutbede, sözün insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan bir ayna olduğu kaydedilerek, "Güzel bir söz, yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur. Hoş bir kelam; ruhu ilmek ilmek işleyen zarif bir nakış, hataları incitmeden düzelten nazik bir hitaptır" denildi.

Hz. Muhammed'in "Gönül alıcı söz, sadakadır" hadisinin hatırlatıldığı hutbede, sözün etkisinin sesin yüksekliğinde değil, samimiyetin derinliğinde ve üslubun inceliğinde olduğu vurgulandı. Hutbede, insanlar arasındaki iletişim sorunlarının nedenlerinden birinin konuşma usulü olduğuna işaret edilerek, "En yakınımıza dahi sesimizi duyuramıyorsak, akrabalarımızla ortak paydada buluşamıyorsak, komşularımıza ulaşmaya bir yol bulamıyorsak, bunun sebeplerinden biri de konuşma usulümüzdür" ifadelerine yer verildi.

"EVLADINA ULAŞMAK İSTEYEN, GÖNLÜNE TATLI KELAMLA MİSAFİR OLSUN"

Kur'an-ı Kerim'den "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır" ayetinin aktarıldığı hutbede, aile içi ilişkilerden toplumsal ilişkilere kadar sözün belirleyici rolüne dikkati çekildi. Hutbede, şunlar kaydedildi:

"Yuvasında huzur arayan, dilini zarafetle süslesin. Evladına ulaşmak isteyen, önce onun gönlüne bir çift tatlı kelamla misafir olsun. Saygınlık bekleyen, dilini doğrulukla mühürlesin. Berekete nail olmak isteyen, sözüne dürüstlük katsın. Hasılı, Allah Resulü'nün buyurduğu üzere, 'Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun.'"

"ŞİDDETE SEVK EDEN OYUNLARLA KÖTÜLÜK GÜNDEN GÜNE YAYILIYOR"

Hutbede, söz ahlakının en fazla ihlal edildiği alanların başında dijital mecraların geldiği aktarılarak, "Kimi insanlar, sanal kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla, kimileri de şiddete sevk eden dijital oyunlar aracılığıyla kötülüğün günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır" denildi.

Bazı kişilerin kimliklerini gizleyerek başkalarının şahsiyetine, şeref ve haysiyetine saldırdığı ifade edilen hutbede, "Kimileri de yalan haberler ile toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir. Yüce Rabb'imizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: 'İnsanın yanında, söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur'" ifadelerine yer verildi.

Teknolojik imkanlarla birlikte gelen tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı hutbede, dijital teknolojilerin etik değerler gözetilerek kullanılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Dijital Medya Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Dijital Medya Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.