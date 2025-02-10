Diyanet'ten Hac Ansiklopedisi Projesi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Ansiklopedisi projesinin çalışmalarının başladığını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak TDV İSAM öncülüğünde çalışmasına başladığımız ve tamamlandığında yayın hayatına kazandırmayı planladığımız Hac Ansiklopedisi projemizi tüm kardeşlerimizle buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan hac ibadetinin mahiyeti ve hikmeti açısından olduğu gibi dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanların belli bir zaman ve belli bir mekanda bu ibadeti yerine getirmesinin, ibadet için yapılan yolculuklar ve mekanlara yayılan süreciyle diğer ibadetlerden ayrıldığını belirten Erbaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu vesile ve gaye ile başlattığımız Hac Ansiklopedisi, haccın bir ibadet olarak dini hükümlerini, haccın eda edildiği mekanları, tarihi süreç içinde haccın rahatça yapılabilmesi için teşekkül eden faaliyet alanlarını ve bu ibadet etrafında oluşan kurumsal kültüre kadar birçok konuyu ele alacak ve yayımlandığında hac ibadetine dair literatürümüze kazandırılan en kapsamlı eserlerden biri olacaktır inşallah. Birbirinden kıymetli ilim insanlarının katkılarıyla hazırlanacak olan bu güzel eserin ülkemizde ve İslam dünyasında bir farkındalığa vesile olmasını temenni ediyor, yüce Rabb'imizden kolaylıklar niyaz ediyorum."