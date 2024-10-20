Diyanet'ten Hafızlık Töreni - Son Dakika
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Diyanet'ten Hafızlık Töreni

Diyanet\'ten Hafızlık Töreni

Diyanet Başkanı Erbaş, 40 hafızın icazet merasiminde Kur'an'ın önemini vurguladı.

20.10.2024 15:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 2 bini aşkın yatılı Kur'an kursunun olduğunu belirterek, "Yatılı Kur'an kurslarımıza, hafızlık yaptırdığımız bu kurslara desteği olan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. 85 bin kadar talebemiz, Kur'an kurslarımızda hafızlık yapıyorlar." dedi.

Erenköy Kur'an Kursu'nda eğitimini tamamlayan 40 hafız için Pendik Müftülüğü tarafından Çarşı Camisi'nde "Erenköy Kuran Kursu 8. Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Törende, hafız öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'ın karşısında Kur'an tilaveti yaptı.

Törende konuşan Erbaş, hayırlı bir merasimde bulunduklarını vurgulayarak, "Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir'. Kur'an'ı öğrenenler, onların hocaları yani öğretenler burada. En hayırlı insanların bulunduğu yerdeki merasim de en hayırlı merasimdir. Bu hafızlık merasimi, sevgili Peygamberimizin bu müjdesine nail olmamıza vesile olur inşallah." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in hıfzının Allah tarafından bir müjde olarak anlatıldığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"'Şüphesiz Kur'an-ı biz indirdik, onun muhafaza edeni de biziz'. Rabb'imiz böyle buyuruyor. Hafızlarımız eliyle zihinleri ve gönülleri vasıtasıyla Cenabıhak, Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor. Ne mutlu hafızlarımızın buna vesile olması. İlk günden, Peygamber Efendimizin zamanından itibaren bugüne kadar milyonlarca hafızımız buna vesile oldu. Kıyamete kadar da milyonlarca, belki milyarlarca hafızımız buna vesile olacak, bu müjdeye nail olacak. Peygamber Efendimiz, onları şu hadisi şerifiyle müjdeliyor, 'Kur'an-ı Kerim'i hıfzedip okuyan kimseler, Allah'ın şerefli melekleriyle beraberdir'. Ne mutlu Allah'ın şerefli melekleriyle birlikte olmak, hafızlarımız için büyük bir müjde."

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızlık geleneği ve faaliyetlerini günbegün artırıp geliştirdiklerini dile getiren Erbaş, "2 bini aşkın yatılı Kur'an kursumuz oldu artık ülkemizde. Yatılı Kur'an kurslarımıza, hafızlık yaptırdığımız bu kurslara desteği olan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. 85 bin kadar talebemiz, Kur'an kurslarımızda hafızlık yapıyorlar. Onlar için dua ediyoruz. Rabb'im onlara kolaylık versin." ifadesini kullandı.

"Kur'an'ın ilkelerini, emirlerini bütün insanlığa hatırlatmaya devam edeceğiz"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'e hayat kitabı ve rehberi denildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten amaç anlamak. anlamaktan amaç yaşamak, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmek. Rehberimiz Kur'an'dır, Peygamber Efendimizdir. Peygamber Efendimize nasip olmuş en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitaptır. Onun için çoluğumuzla çocuğumuzla ailemizle akrabalarımızla komşularımızla hep birlikte Kur'an'ın rehberliğinde hayatımızı devam ettirmeye gayret edelim. Peygamber Efendimiz bütün insanlara Kur'an-ı hatırlattı. Şimdi sıra bizde. Bizler de hatırlatacağız. Kur'an'ın ilkelerini, emirlerini, bütün insanlığa, ailemize, gençlerimize, çocuklarımıza hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu bize verilmiş en büyük vazifedir, Cenabıhakk'ın emridir. Hatırlatmaktan geri durmayalım, hatırlatmayı ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza ibadetlerini, namaz kılmalarını hatırlatalım."

Ali Erbaş, hafızları ve eğitim veren hocaları tebrik etti.

Konuşmaların ardından 40 hafız, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan riyasetinde icazetlerini aldı. Hafızlara icazet belgelerini, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş verdi.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, Zümrüt Vakfı Başkanı Cihat Aslanoğlu ile Pendik kaymakamı, ilçe milli eğitim müdürü ve belediye başkanı da katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ali Erbaş, Erenköy, Türkiye, Güncel, Eğitim, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Hafızlık Töreni - Son Dakika

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