Diyanet'ten Kardeşlik Mesajı - Son Dakika
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Diyanet'ten Kardeşlik Mesajı

Diyanet\'ten Kardeşlik Mesajı
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Cuma hutbesinde kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, toplumsal ayrışmaya dikkat çekildi.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinde "kardeşlik" mesajı verildi. Hutbede, savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu ve Türkiye'nin "ateş çemberinin içine çekilmek istendiği" belirtilerek, "İstikbalimiz, kardeşliğimize bağlıdır" denildi.

"Kardeşlik" başlıklı cuma hutbesinde, İslam'ın temel hedefinin insanlığın dünya ve ahiret hayatında huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğu belirtilerek, bunun yolunun kardeşlikten, sevgi ve muhabbeti güçlendirmekten geçtiği ifade edildi.

Hutbede, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel koşullara dikkati çekilerek, "Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde, istikbalimiz, kardeşliğimize bağlıdır. Ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği cennet vatanımızda, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, dualarımız, zenginlik olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız bizleri yekvücut kılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hutbede, toplumsal ayrışmaya karşı uyarıda bulunularak, "Dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize göz diken, muhabbetimize kasteden, bizi birbirimize düşürmek isteyenler olacaktır" denildi.

Kur'an-ı Kerim'deki "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın" ayetine yer verilen hutbede, din ve kutsal değerlere bağlı kalınması halinde "fitne ve fesat ateşinin" topluma zarar veremeyeceği belirtildi.

Hutbede, birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak, "Bugün bize düşen, fitneye karşı basiretle, ayrılığa karşı vahdet şuuru ile hareket etmek, birbirimizi koruyup gözetmektir" denildi. Kardeşliği zedeleyebilecek her türlü davranıştan uzak durulması ve birbirinin yükünün hafifletilmesi gerektiği ifade edildi.

Hutbenin son bölümünde ise toplumsal dayanışmanın önemine işaret edilerek, "Kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, bir binanın tuğlaları gibi birbirimize sımsıkı kenetlendiğimizde yarınlarımız daha huzurlu olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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