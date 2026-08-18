Diyanet’ten Ruanda Müftüsü ile Görüşme

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ile görüştü.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Sindayigaya ve beraberindeki heyetle başkanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de yer aldı.