Diyanet'ten Umre Ödüllü Bilgi Yarışması

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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması"na başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Mart'a kadar başvuruların alınacağı yarışma, 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylara "yarisma.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerle buluşmalarına katkı sağlamak, dini ve ahlaki değerlerimizi diri tutmak gayesi ile lise ve üniversite öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması başvuruları bugün başlıyor. Tüm genç kardeşlerimizi bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyor, başarılar diliyorum."