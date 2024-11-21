Diyanet'ten Yardım İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Diyanet'ten Yardım İddialarına Yanıt

Diyanet, cami yardımlarının akıbetiyle ilgili iddiaları yalanladı, şeffaflık vurgusu yaptı.

21.11.2024 16:18
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, "inşası devam eden camiler için toplanan yardımların akıbetinin belli olmadığı, Başkanlığın 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile Sayıştay Denetim Raporu ve eki tablodaki tutarların birbiriyle çeliştiğine" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü TV'de yayınlanan bir programda yer alan söz konusu iddialar üzerine açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Camiler için toplanan yardımların akıbetinin belli olmadığı, Başkanlığın 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile Sayıştay Denetim Raporu ve eki tablodaki tutarların birbiriyle çeliştiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların dile getirildiği söz konusu televizyon programında, farklı bütçe kalemleri birbiriyle karıştırılarak kamuoyu yanıltılmış, çarpıtma bilgilerle Başkanlığımıza karşı bir algı operasyonuna imza atılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Camilerden toplanan yardımların şeffaf bir şekilde ilgili kanun gereği hususi bir hesapta toplandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplanan yardımlar ilgi onay çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında inşası ve tadilatı devam eden camiler için kullanılmaktadır. Toplanan yardımların amacı dışında kullanılması mümkün olmadığı gibi genel bütçeyle de herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Farklı bütçe kalemleri birbiriyle karıştırılarak, tabloların birbiriyle çeliştiğini iddia etmek, iyi niyetten uzak, kurumumuzu yıpratmaya yönelik ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabasından ibarettir. Gerçek dışı bu tür iddialara itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, 3-sayfa, Finans, Güncel, Hukuk, Cami, Son Dakika

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