Diyanet Vakfı, Bangladeş'te 350 ailenin yuvasını teslim etti - Son Dakika
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Diyanet Vakfı, Bangladeş'te 350 ailenin yuvasını teslim etti

Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong Mülteci Kampı'nda 350 aileye inşaatları tamamlanan barınakları teslim etti. Yangın sonrası evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlar için Türkiye harekete geçti. Kalan barınakların da yakın zamanda teslim edilmesi hedeflenirken, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen TDV Camisi de tekrar inşa ediliyor.

04.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
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- Diyanet Vakfı, Bangladeş'te 350 ailenin yuvasını teslim etti

Arakanlı Müslümanlar evlerine kavuştu

DAKKA - Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong Mülteci Kampı'nda 350 aileye inşaatları tamamlanan barınakları teslim etti.

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde ocak ayında Kutupalong Mülteci Kampı'nda çıkan yangında evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) için Türkiye harekete geçti. Yangın sonrası 490 barınağın yapımını üstlenen Türkiye Diyanet Vakfı, bugün itibariyle 350 aileye inşaatları tamamlanan barınakları teslim etti. Kalan barınakların gelecek iki hafta içerisinde ailelere teslim edilmesi hedeflenirken, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen TDV Camisi ise tekrar inşa ediliyor.

"Rohingyalı kardeşlerimizi evleriyle tekrar buluşturacağız"

TDV Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız yaptığı açıklamada, mülteci kampındaki yapıların yeniden inşaatı için hız kesmeden çalıştıklarını ifade etti. Bangladeş Afet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler ile koordinasyonlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Adsız, "490 tane barınağı vakıf olarak biz yapacağız. Bağışta bulunan bağışçılarımızın emanetlerini buradaki kardeşlerimiz için kullanmaya devam ediyoruz. Şu an barınak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Ramazan ayı öncesinde çalışmalarımızı tamamlayarak evleri yanan Rohingyalı kardeşlerimizi evleriyle tekrar buluşturacağız" dedi.

Barınakların 15 metrekareden oluştuğunu söyleyen Adsız, "Bu ölçüler bize Bangladeş Afet Bakanlığı tarafından verilen ölçü. Barınak yaparken bu ölçülere uyarak inşa ediyoruz. Aynı zamanda bu barınaklarımızın yanında yanan bir camimiz de vardı. Onun da inşasını Ramazan ayı öncesinde tamamlayarak ilk teravihe yetiştireceğiz. Buradaki kardeşlerimizi ibadetlerini Ramazan ayı boyunca diğer camilerimizde olduğu gibi yapmaya devam edecekler" diye konuştu.

"Dünya Rohingyalı Müslümanlar için elinden gelen gayreti gösteriyor"

Şu an itibariyle 350 aileye barınakların teslim edildiğini kaydeden TDV Bangladeş Koordinatörü Adsız, "Bir buçuk hafta içinde barınaklarımızın hepsini tamamlayacağız. Zaten bu barınakları inşa eden Rohingya toplumu. Çünkü el işçiliği burada çok gelişmiş, özellikle bambudan çok fazla çeşitli ürün çıkartabiliyorlar. Yaşam alanları Myanmar'da yaşanan zulüm öncesinde de aşağı yukarı bu şekildeydi. Tek fark burada hayatta kalma korkuları yok. Daha güvenli bir ortam var. Kampta polisler ve askerler var. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünya Rohingyalı Müslümanlar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizde 2017'de kriz başladığı andan itibaren beslenmeden barınmaya, eğitimden sağlığa ve meslek edindirmeye kadar pek çok projeyi hayata geçirdik" şeklinde konuştu

"Yemek bulmakta zorlanıyoruz"

Rohingya mülteci kampında yaşayan medrese hocası ise yaptığı konuşmada, "Çok zor durumlar yaşadık ve buraya geldik. Çok zor şartlarda yaşıyoruz, çocukların eğitiminde zorlanıyoruz. Yemek bulmakta zorlanıyoruz. Yemek veriliyor ama sadece hayatımızı devam ettirebilecek kadar" ifadesini kullandı.

Daha iyi şartlarda yaşamak istediklerini dile getiren medrese hocası, "Yangın yaşandığında ben medresede eğitim veriyordum. Çocuklarım buradaydı ve yangını duyar duymaz buraya geldim. Çocuklarımı kurtardım, her şeyimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz yapıldığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

Binlerce Müslüman evsiz kaldı

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong Mülteci Kampı'nda 7 Ocak'ta çıkan yangında bin 200 yerleşim yeri hasar görmüş ya da tamamen yanmıştı. Yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman ise evsiz kalmıştı.

Kaynak: İHA

Bangladeş, Türkiye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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