Diyanet ve Suriye Vakıflar Bakanı Görüştü - Son Dakika
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Diyanet ve Suriye Vakıflar Bakanı Görüştü

Diyanet ve Suriye Vakıflar Bakanı Görüştü
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Diyanet Başkanı Arpaguş, Suriye Vakıflar Bakanı Şukri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu el-Hayr Şukri ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu el-Hayr Şukri ve beraberindeki heyet ile Başkanlıkta bir araya geldi.

Arpaguş, ziyaretinden dolayı Şukri'ye teşekkür etti.

Şukri ise Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanması dolayısıyla Arpaguş'u tebrik ederek, başarılar diledi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de yer aldı.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet ve Suriye Vakıflar Bakanı Görüştü - Son Dakika

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