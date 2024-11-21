Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi\'nde 479 Bin Hastaya Hizmet Verildi

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DİYARBAKIR Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, 10 ayda 479 bin 115 hastaya sağlık hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, hasta kabulüne 2017 yılında başlayan Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile bünyesindeki Kayapınar, Bağlar ve Dağkapı semt polikliniklerinde, Ocak-Ekim ayları arasında hastaneye başvuran 479 bin 115 hastaya, toplamda 672 bin 637 ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini açıkladı. Açıklamada, hastane bünyesinde görev yapan 201 hekim ve 36 uzman hekim tarafından bölgenin tedavi ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,