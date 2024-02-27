Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Poliklinik Sayısını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Poliklinik Sayısını Artırdı

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Poliklinik Sayısını Artırdı

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla poliklinik sayısını artırdı. Hastanenin ana binasında bulunan atıl durumdaki alanlar muayene odalarına dönüştürüldü. Hastanede hizmete başlayan yeni muayene odalarında 65 Yaş Üstü Hasta Polikliniği, Engelli Hasta Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Cerrahi Tedavi Polikliniği ve Genel Tedavi Polikliniği bulunuyor. Diyarbakır ve bölge illerinden gelen hastalara hizmet sunan hastane, son teknolojik cihazlarla donatılan diş ünitelerinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedavileri gerçekleştiriyor. Hastane, uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet vererek bölgenin öncü sağlık merkezi olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

27.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi daha iyi hizmet vermek için poliklinik sayısını artırdı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ana binasında atıl durumda bulunan alanların tadilatı yapılarak muayene odalarına dönüştürüldü.

Diş sağlığı alanında tüm hizmetlerin sunulduğu hastanede hizmete başlayan muayene odalarında 65 Yaş Üstü Hasta Polikliniği, Engelli Hasta Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Cerrahi Tedavi Polikliniği ve Genel Tedavi Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır ve bölge illerinden gelen hastalara hizmet sunan, kentin ilk tam teşekküllü diş hastanesinde, son teknolojik cihazlarla donatılan diş ünitelerinde, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedaviler gerçekleştiriliyor.

Medikal altyapısı ile uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet veren ve ağız ve diş sağlığı açısından bölgenin öncü sağlık merkezi olma vizyonu doğrultusunda çalışma sergileyen hastane, kaliteli ve yüksek standartta hizmet vermeyi ve hasta memnuniyetini hedefliyor.

Kaynak: AA

Diş Sağlığı, Diyarbakır, Çocuk, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Poliklinik Sayısını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:53:16. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Poliklinik Sayısını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement