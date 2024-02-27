Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Poliklinik Sayısını Artırdı

Güncel

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi daha iyi hizmet vermek için poliklinik sayısını artırdı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ana binasında atıl durumda bulunan alanların tadilatı yapılarak muayene odalarına dönüştürüldü.

Diş sağlığı alanında tüm hizmetlerin sunulduğu hastanede hizmete başlayan muayene odalarında 65 Yaş Üstü Hasta Polikliniği, Engelli Hasta Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Cerrahi Tedavi Polikliniği ve Genel Tedavi Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır ve bölge illerinden gelen hastalara hizmet sunan, kentin ilk tam teşekküllü diş hastanesinde, son teknolojik cihazlarla donatılan diş ünitelerinde, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedaviler gerçekleştiriliyor.

Medikal altyapısı ile uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet veren ve ağız ve diş sağlığı açısından bölgenin öncü sağlık merkezi olma vizyonu doğrultusunda çalışma sergileyen hastane, kaliteli ve yüksek standartta hizmet vermeyi ve hasta memnuniyetini hedefliyor.