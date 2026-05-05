Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor
05.05.2026 18:38
PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi 2437. gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2 bin 437'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirtti.

Her sabah oğluna kavuşma umuduyla eylem yaptıkları çadıra geldiğini dile getiren Uslu, eylem yapan anne ve babaların çocuklarının yolunu gözlediğini kaydetti.

Uslu, "Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını ifade ederek, "İnşallah en kısa zamanda bize bir haber verirler ve çocuklarımız gelir. Burayı hiç terk etmedik. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden eylemimizi devam ettiriyoruz. Astım hastası olmama rağmen oğlumdan bir haber alma umuduyla buraya geliyorum. İnşallah Mahmut'umu alıp eve götüreceğim." şeklinde konuştu.

Bedriye Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele verdiğini anlattı.

Çocuklarını almadan hiçbir yere gitmeyeceklerini vurgulayan Aydın, "Evlatlarımız da bizi görüyorsa veya duyuyorsa 'Artık yeter, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını, bu süreçte çocuklarına kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor

