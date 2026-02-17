Diyarbakır Bandosu Hakkari'de Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır Bandosu Hakkari'de Konser Verdi

Diyarbakır Bandosu Hakkari\'de Konser Verdi
17.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de Diyarbakır 7'nci Kolordu Bando Komutanlığı konser düzenledi, vatandaşlar eşlik etti.

DİYARBAKIR 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı takımı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde konser düzenledi. Konsere katılan vatandaş ve öğrenciler, marş ve türkülere eşlik etti.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı bando ekibi tarafından organize edilen konser, Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda bando takımı, çeşitli marş ve türküler seslendirdi. Salonu dolduran vatandaş ve öğrenciler, çalınan eserlere alkışlarla tempo tutarken, bazı parçalara koro halinde eşlik etti. Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen bando ekibi, öğrencilerle sohbet etti. Konsere; Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, 1'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, jandarma, emniyet yetkilileri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Konser, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Bandosu Hakkari'de Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:40:55. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Bandosu Hakkari'de Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.