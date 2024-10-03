Diyarbakır Barosu, Narin Güran Davasına Müşteki Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu, Narin Güran Davasına Müşteki Oldu

Diyarbakır Barosu, Narin Güran Davasına Müşteki Oldu

Diyarbakır Barosu, Narin Güran cinayeti davasında kurumsal olarak müşteki sıfatı aldı.

03.10.2024 12:43
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayeti soruşturma dosyasına Diyarbakır Barosu'nun kurumsal olarak müşteki taraf sıfatıyla eklenmesini kararlaştırdı.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından cansız bedeni 8 Eylül'de bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.

Aralarında Narin'in annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır Barosu'nun davada müşteki olma talebi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kabul edildi.

Barodan yapılan açıklamada, Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Baro olarak Narin soruşturmasına daha önce yapmış olduğumuz başvuruda aile bireylerinin şüpheli konumda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin ortaya çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme talebinde bulunduk. Talebimiz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibarıyla kabul edilmiştir. Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Baran Güran, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle daha önce baromuza başvuruda bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi karalılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Barosu, Narin Güran Davasına Müşteki Oldu - Son Dakika

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