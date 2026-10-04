Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu - Son Dakika
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Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu

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Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 Ekim'deki kuvvetli rüzgarda düşen sacı kaynak yapmak için dama çıkan Mustafa Aktaş ile 2 çırağı, sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. 45 yaşındaki Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan 2 çırağı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak yapmak için dama çıkan Mustafa Aktaş ile 2 çırağının çalışması faciayla sonuçlandı. Yüksek gerilim hattına temas eden sac nedeniyle elektrik akımına kapılan Aktaş hayatını kaybetti, 2 çırağı ağır yaralandı.

RÜZGARDA DÜŞEN SACI TAMİR ETMEK İSTEDİLER

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş ile 2 çırağı, 2 Ekim'de bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle düşen sacı kaynak yapmak için dama çıktı. Aktaş ve beraberindeki çıraklar sac üzerinde çalışma yapmaya başladı. Bu sırada beklenmedik bir temas faciaya yol açtı.

Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu

SAC YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS ETTİ

Kaynak yapılmak üzere dama çıkarılan sac, yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından Mustafa Aktaş ile yanında bulunan 2 çırağı elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesinin ardından ekiplere haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan 3 kişiye müdahale etti.

Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu

MUSTAFA AKTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde 45 yaşındaki Mustafa Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın yanında bulunan 2 çırağının ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2 ÇIRAĞIN DURUMU AĞIR

Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen 2 yaralı, daha sonra ileri tedavi için Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Elektrik akımına kapılan 2 çırağın sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu
Kaynak: DHA
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