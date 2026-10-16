Diyarbakır Bismil'de minibüsle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Bismil'de minibüsle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bismil\'de minibüsle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Taşan (14), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil-Batman kara yolunun kırsal Yukarısalat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bismil'den Batman yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 44 AFP 568 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Enes Taşan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Taşan yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Enes Taşan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Taşan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıAdli Tıp KurumuDiyarbakırAcil Durum3. SayfaGüncelOtopsiBismilKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
14:07
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:12:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de minibüsle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei