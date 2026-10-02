Diyarbakır Bismil'de sağanak ve fırtına İhlas Camisi'ne hasar verdi, minare yıkıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

Bismil'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sağanak ve fırtına sonucu Tepe Mahallesi Pınar Sokak'taki İhlas Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılması sonucu cami ve yanındaki 2 katlı evde hasar oluştu.

Mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince minaresi yıkılan cami ve çevresinde hasar tespit çalışması yürütüldü.