Diyarbakır Bismil'de yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 3'ü hastanede - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 3'ü hastanede

Diyarbakır Bismil\'de yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 3\'ü hastanede
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, bu kişilerden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalan kadın, 2 kişinin konteynerin üzerine çıkarak kurtardığı anlarla cep telefonuyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Mahsur kalan kadını, 2 kişinin konteynerin üzerine çıkarak kurtarıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Bu kişilerden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, 2 kişinin yangın çıkan dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıkarak mahsur kalan bir kadını kurtardığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Bismil'de yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 3'ü hastanede - Son Dakika

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