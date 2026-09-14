Diyarbakır Bismil'de yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan 8'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahisle mücadele çalışması yürütüldü.
Bu kapsamda 20 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Bismil'de yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?