Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, EMlTT Fuarında Kentin Tarih ve Kültürünü Tanıtıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, EMlTT Fuarında Kentin Tarih ve Kültürünü Tanıtıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, EMlTT Fuarında Kentin Tarih ve Kültürünü Tanıtıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) kentin tarih ve kültürünü tanıtmak için bir stant açtı. Fuarda, Diyarbakır'ın ünlü burma kadayıfı sergilenirken, ziyaretçilere tanıtım materyalleri dağıtılıyor ve kentin tanıtım videoları gösteriliyor.

09.02.2024 14:59
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentin tarih ve kültürünü tanıtmak için 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) açtığı stant, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 6-9 Şubat tarihleri arasında 95 ülkeden 595 firmanın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuar, son gününde ziyaretçileri ağırlıyor.

Diyarbakır, kentlerin yerli ve yabancı turistlere doğru ve etkili tanıtımı için önem taşıyan, ülkenin birinci dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı olan EMlTT'te tanıtılıyor

İlgi gören Diyarbakır standında kentin ünlü burma kadayıfı sergileniyor, ziyaretçilere tanıtım materyalleri dağıtılıyor.

Aynı zamanda, stantta kurulan ekranda kentin tanıtım videoları gösteriliyor.

Kaynak: AA

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