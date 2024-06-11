Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı'na çağrıda bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı'na çağrıda bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunarak, 'Yaptığınız Anayasal bir suçtur. Lütfen geri adım atın ve bu suçtan vazgeçin' dedi.

11.06.2024 20:37  Güncelleme: 23:57
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunarak, "Yaptığınız Anayasal bir suçtur. Lütfen geri adım atın ve bu suçtan vazgeçin" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, ilçe belediyeleri eş başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte hem Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, 31 Mart 2024'de yapılan yerel seçimlerde 81 ildeki diğer belediye başkanları gibi halkın iradesiyle seçildiklerini hatırlatarak, "Kimse gökten inmedi. Biz bir yerden atanmış memurlar değiliz. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye eş başkanları ve meclis üyeleriyiz. Bizi buraya halk getirdi ancak ve ancak halk alır. Bireysel bir suçumuz varsa mahkemenin huzurunda hesap vermeye hazırız. Yalnız belediye mevzuatı şunu da söylüyor: Bir belediye başkanı suç teşkil edecek bir konuya münhasır olmuşsa, belediye meclisi kendi içerisinde yeni bir belediye başkanı vekil tayin eder, o mahkeme süreci bitene kadar. Sayın İçişleri Bakanı'nı belediye mevzuatına uymaya davet ediyorum. Bu siyasi kararlar halk nezdinde size zarar veriyor, bize değil. Sizi Anayasa'ya ve ilgili belediye mevzuatına uymaya davet ediyoruz" dedi.

Hatun, "İçişleri Bakanı'na buradan çağrıda bulunuyorum. Yaptığınız Anayasal bir suçtur, lütfen geri adım atın ve bu suçtan vazgeçin. Adalet diye kurulan kavram sadece bazıları için geçerli değildir, herkes için geçerlidir. Anayasa Mahkemesi sadece bazı insanların hukuk sorunlarını çözmek için geçerli değildir. Bu ülkede yaşayan herkes için geçerlidir ve herkes için adil bir şekilde uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı'na çağrıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı'na çağrıda bulundu - Son Dakika
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