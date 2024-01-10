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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Filosunu Güçlendirerek Yeni Toplu Taşıma Güzergahları Oluşturdu - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Filosunu Güçlendirerek Yeni Toplu Taşıma Güzergahları Oluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 32 yeni otobüs satın alarak filosunu güçlendiriyor. Ayrıca, 230 kırsal mahalleye 26 yeni hat ile toplu taşıma hizmeti başlatılıyor. Yol düzenlemeleri ve trafik levha montajıyla şehrin trafik düzeni ve güvenliği de artırılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Filosunu Güçlendirerek Yeni Toplu Taşıma Güzergahları Oluşturdu
10.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:13
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 32 yeni otobüsle filosunu güçlendirirken vatandaşın talebine göre yeni toplu taşıma güzergahları oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, 2023 yılında kesintisiz, güvenli ve rahat bir ulaşım için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, toplu taşıma otobüs filosuna 12 metrelik 19, 18 metrelik 13 olmak üzere 32 yeni otobüs satın alındı.

Araç filosunun büyütülmesiyle beraber toplu taşıma hizmeti verilmeyen 230 kırsal mahalleye 26 yeni hat ile toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

Ayrıca, il genelinde mevcut 84 sinyalize kavşağa 15 kavşak daha eklenerek bu sayı 99'a çıkarıldı, trafik levha montajı yapımı kapsamında ise 15 bin 560 trafik levhası montajı tamamlandı.

Yapılan yollarda 1748 kilometre yol çizgi çalışması yapılarak şehrin trafik düzeni ile vatandaşların can ve mal güvenliğini üst seviyede tutmak için çalışmalar yürütüldü.

Aynı zamanda, 17 ilçede 203 kırsal durak montajı yaparken 1579 otopark çizgisi, 183 yaya çizgisi, 2 bin 142 araçlık semt pazarı çizgisi, 19 kilometre bordür taşı boyası, 22 hız kesici çizgi ve 2 bin 20 metre hız kesici kasis yapıldı.

Kaynak: AA
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