Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayıp Çocuğun Bulunması İçin Afişler Astı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayıp Çocuğun Bulunması İçin Afişler Astı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için bütün şehir içi toplu taşıma araçlarına afişler astı. Arama çalışmaları ise devam ediyor.

27.08.2024 12:04  Güncelleme: 12:28
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için bütün şehir içi toplu taşıma araçlarına afişler astı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor. Narin Güran'ın bulunması için Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat Ttimleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi, AFAD, UMKE ve sağlık çalışanlarınca oluşan yüzlerce kişi tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Arama çalışmaları kapsamında bugüne kadar bölgede 12 bin 550 araç aranırken, Narin'in ailesinin de yer aldığı 130 kişinin ifadesi alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da bütün şehir içi ve ilçelerde toplu taşıma yapan tüm otobüslere Narin Güran'ın resmi ile iletişim bilgilerinin üzerinde bulunduğu afişler astı. Afişte, "21 Ağustos'ta Bağlar Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı görenlerin 112 ve 153 numaralı telefonlara ulaşmaları önemle rica olunur" notu yazıldı.

Kaynak: ANKA

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