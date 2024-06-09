Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' iddialarına yanıt - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' iddialarına yanıt

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediye, bu iddiaların yalan, iftira ve karalama kampanyası olduğunu belirterek, kayyım için yol yapanlara seslendi.

09.06.2024 13:54  Güncelleme: 17:45
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(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış" iddialarına ilişkin "'Çamur at izi kalsın' anlayışındaki medyanın ileri sürdüğü yalan, iftira ve karalama kampanyası ile kayyım için yol yapanlara sesleniyoruz, halk sizi iki kez yerin dibine gömdü, dolayısıyla bir daha aynı soygun düzenine kalkışmanıza izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bazı basın ve yayın organlarında bugün yer alan "Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış" başlıklı haberlere ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İktidarın basın bülteni görevini yürüten Yeni Şafak gazetesi bugün 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' iftirasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini zedeleyecek ve 31 Mart'ta halkın büyük teveccühüyle göreve gelen yönetimin itibarına yönelik suikast operasyonu yapmaktadır. Basın etiğinden uzak, kişilik haklarını yok sayan, masumiyet karinesini tanımayan gazete denilen bu kağıt parçası daha önceki dönemlerde de kayyım ataması için benzer haberler yaptı. Bugün de aynı görevle, kamuoyunu yanıltıp, antidemokratik, dikta rejimlerin yöntemlerinin başvurduğu irade gasbına yeniden yol yapmaktadır. Bu gazete ve o haberi uyduran kişinin kendisini tetikçi konuma düşürdüğünü bilmelidir. Basın ahlak ve etiğinden uzak, karşı tarafa tek bir söz hakkı tanımayan ve aslı astarı bulunmayan ve yöntem olarak da dedikoduyu geçmeyen iftira bilgilerle yönetim kadememizi hedef almaktadır.

'Çamur at izi kalsın' anlayışındaki medyanın ileri sürdüğü yalan, iftira ve karalama kampanyası ile kayyım için yol yapanlara sesleniyoruz, halk sizi iki kez yerin dibine gömdü, dolayısıyla bir daha aynı soygun düzenine kalkışmanıza izin vermeyeceğiz. Sözde gazetenin kesilen rantın acısıyla bu karalama kampanyasının bir parçası olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz, polis zoruyla, silah zoruyla, demokrasi dışı yol yöntemlerle halk iradesinin tecelli ettiği belediyelerin kapısına dayanmaktan vazgeçin. Kamuoyu bilmelidir ki haberde adı geçen her bir çalışma arkadaşımız en az 10- 15 yıllık devlet memurudur. Bu insanlar kayyım dönemlerinde de işlerin başında olan kişilerdir. O gün bu insanlarla ilgili bir sorun yok iken, üst düzey bir göreve getirilince mi sorun oluyor? Belediyemizin tüzel kişiliği adına yönetimimiz yarın sabah ilk iş olarak, söz konusu kağıt parçası ve onun aparatı olan sözde gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Habere dair tekzipte bulunacağız. Ayrıca haberde adı geçen her bir çalışma arkadaşımız da ilgili gazete ve gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacak. Kayyım için yol yapanlara sesleniyoruz! Sandıkta başaramadığınızı zor aygıtlarınızla da başaramayacaksınız. Size, sizin yalanlarınıza, aparatlarınıza boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' iddialarına yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' iddialarına yanıt - Son Dakika
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