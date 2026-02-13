Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kanser Hastası Çocuklara Moral Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kanser Hastası Çocuklara Moral Ziyareti

13.02.2026 11:15  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara oyuncak ve hijyen malzemeleri hediye etti. Ziyaret, çocuklara moral vermek amacıyla gerçekleştirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak ve hijyen malzemesi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, tedavi gören kanser hastası çocuklara moral vermek amacıyla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında çocuk hastalara çeşitli oyuncaklar ve hijyen malzemeleri hediye edildi.

Moral ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Daimi Meclis Üyesi Mehmet Emin Ay, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Berivan Güneş ile Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bahar Soysal katıldı.

Hematoloji onkoloji uzmanı Dr. Nurettin Okur ve Sağlık Bakımları Hizmetleri Müdürü Hatice Koç'un da eşlik ettiği ziyarette, ailelerin talep ve önerileri dinlenerek ilgili birimlere iletildi.

Ziyaret sırasında aileler ve çocuklar, gerçekleştirilen moral ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Hastane, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kanser Hastası Çocuklara Moral Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:34:57. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kanser Hastası Çocuklara Moral Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.