Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kanser Hastası Çocuklara Moral Ziyareti

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak ve hijyen malzemesi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, tedavi gören kanser hastası çocuklara moral vermek amacıyla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında çocuk hastalara çeşitli oyuncaklar ve hijyen malzemeleri hediye edildi.

Moral ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Daimi Meclis Üyesi Mehmet Emin Ay, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Berivan Güneş ile Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bahar Soysal katıldı.

Hematoloji onkoloji uzmanı Dr. Nurettin Okur ve Sağlık Bakımları Hizmetleri Müdürü Hatice Koç'un da eşlik ettiği ziyarette, ailelerin talep ve önerileri dinlenerek ilgili birimlere iletildi.

Ziyaret sırasında aileler ve çocuklar, gerçekleştirilen moral ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.