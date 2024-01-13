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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güneş Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güneş Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği bilinci kazandırmak ve doğayı seven bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Güneş Evi'ni gezen öğrencilere yenilenebilir enerji ve fosil yakıtlar hakkında bilgi verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Güneş Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı
13.01.2024 - 13:25,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan Güneş Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çocuklara ve gençlere çevre temizliği bilinci kazandırılması, çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetiştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik çalışmalara devam ediyor.

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Güneş Evi gezdirildi.

Etkinlikte öğrencilere, yenilenebilir enerji ile fosil yakıtların tanımı, zararları ve faydaları aktarıldı.

Öğrenciler, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar hakkında merak ettikleri soruları yetkililere sordu.

Güneş Evi ile ilgili de bilgi veren görevliler, güneşten nasıl enerji alındığını, evin çalışma sistemini, evdeki her şeyin güneş enerjisi ile çalışması ve yenilenebilir enerjinin faydalarını anlattı.

Kaynak: AA
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneş, Çevre, Enerji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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