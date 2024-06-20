Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda Kurbanlık Satışları Düşük

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda satışa sunulan kurbanlıkların çoğu elde kaldı. Bu bayram umduklarını bulamayan besiciler, kurbanlıklara sadece bekçilik yaptıklarını, bekçiliğin ücretini bile kazanamadıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda 115 bin kurbanlık hayvan satışa sunuldu. Ekonomik krizin etkisiyle bu yıl satışlarda umduklarını bulamayan besiciler, bayramın bitmesiyle ellerinde kalan hayvanlarını yaylalara çıkarmaya hazırlanıyor.

Karadağ bölgesinde geldiğini anlatan besici Paşa Çubuk, bayram sürecinde hayvan borsasında oluşan yoğunluğun satışları etkilemediğini belirterek, ekonomik krizin etkisiyle besiciler olarak perişan olduklarını söyledi. Yem ve arpa fiyatları başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlatan Çubuk, "Sabahtan akşama kadar hayvanlarımıza bekçilik yaptık. Bekçiliğin karşılığını dahi kazanamadık. Ne yaparsak yapalım kar edemiyoruz. Devletimiz de bunu biliyor. Son 3 yıldır bütün besiciler perişan bir halde" dedi.

Besicilerden Ali Kurtulmuş is, bu yılki Kurban Bayramı'nda ekonomik kriz nedeniyle satışların kötü olduğunu söyledi. Hayvan ithalatının besicilik piyasasını etkilediğini anlatan Kurtulmuş, "Şu anda yem, saman, arpa, mazot ve gübre çok pahalı. Maliyetlerin artması satışlarımızı etkiliyor. Önceki yıllar satışlarımız çok iyiyi ancak son zamanlarda satışlarımızda düşüş yaşanıyor" diye konuştu.