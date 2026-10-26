Diyarbakır Çermik\'te bağ bozumu başladı, üreticiler geleneksel pestil yapımına geçti

Diyarbakır Çermik'te bağ bozumu başladı, üreticiler geleneksel pestil yapımına geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağ bozumu sezonunun başlamasıyla üreticiler sabah erken saatlerde bağlara giderek üzümleri hasat ediyor. Toplanan üzümlerden elde edilen suyla pestil başta olmak üzere çeşitli ürünler hazırlanıyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde üzüm üreticileri geleneksel yöntemlerle pestil yapmaya başladı.
Bağ bozumu sezonunun başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde bağlarına giden üreticiler, üzümleri özenle hasat ediyor.
Topladıkları üzümleri evlerine ya da bağ çevresine kurdukları alanlara taşıyan üreticiler, elde ettikleri üzüm suyundan pestil başta olmak üzere çeşitli ürünler elde ediyor.
Kaynak: AA
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