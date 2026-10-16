Diyarbakır Çermik'te Kızılay Bölge Kan Merkezi 12-15 Ekim'de 130 ünite kan topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Çermik'te Kızılay Bölge Kan Merkezi 12-15 Ekim'de 130 ünite kan topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik\'te Kızılay Bölge Kan Merkezi 12-15 Ekim\'de 130 ünite kan topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Çermik'te Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi tarafından Belediye Meydanı'nda 12-15 Ekim'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan toplandı. Yetkililer, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak tüm vatandaşları bağışa davet etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi tarafından Belediye Meydanı'nda 12-15 Ekim'de düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine dikkat çekilen kampanyada, 130 ünite kan toplandığı belirtildi.

Yetkililer, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kaynak: AA
DiyarbakırKızılayÇermikSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Maduro’dan mahkemede “işkence“ iddialarına yanıt İşte ilk sözleri Maduro’dan mahkemede "işkence" iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:29
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:17
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
10:03
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:18:09. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te Kızılay Bölge Kan Merkezi 12-15 Ekim'de 130 ünite kan topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei